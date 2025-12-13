Matchwinner Patrick Wimmer traf für Wolfsburg doppelt

Ein schönes Erfolgserlebnis gab es für ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer in der deutschen Bundesliga. Der 24-Jährige wurde beim Auswärtsspiel von Wolfsburg bei Borussia Mönchengladbach zum Matchwinner. Wimmer erzielte beim 3:1-Sieg die Tore Nummer 1 (4.) und 3 (34.) für die Wolfsburger, die sich damit dem Mittelfeld der Tabelle annähern. In der 57. Minute wurde Geschichte geschrieben, als Mohya für Reyna kam und so sein Debüt für die Borussia gab. Mit 16 Jahren und 347 Tagen löste er damit Marko Marin als jüngsten Bundesliga-Spieler der Gladbacher ab. Bei Mönchengladbach kam Kevin Stöger in der 70. Minute ins Spiel.

St. Pauli gelang der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Hamburger gewannen das Keller-Duell mit dem 1. FC Heidenheim trotz einer mehr als 45-minütigen Unterzahl mit 2:1 (1:0) und feierten den ersten Ligasieg seit drei Monaten. Kurz vor der Halbzeit hatte Pauli-Profi Eric Smith wegen einer Notbremse Rot gesehen.

Der FC Augsburg kassierte im zweiten Spiel unter Interimstrainer Manuel Baum die erste Niederlage und musste sich Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Aufsteiger Hamburger SV verlor bei der TSG Hoffenheim klar mit 1:4 (0:2) und wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg seit der Bundesliga-Rückkehr.

Leipzig verlor

Einen Rückschlag setzte es schon am Freitag für RB Leipzig. Die Sachsen kassierten gegen Union Berlin eine 1:3-Auswärtsniederlage und könnten damit von Dortmund am Sonntag auf Platz drei verdrängt werden.

Für Berlin trafen Burke (57.), Ansah (63./nach Vorlage des in der 59. Minute eingetauschten Christopher Trimmel) und Starke (93.). Leopold Querfeld spielte für den Hauptstadtklub durch.

Bei Leipzig waren Baumgartner und Schlager über die komplette Distanz im Einsatz, Seiwald wurde ausgewechselt.