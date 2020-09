Deutsche Bundesligisten im Cup weiter, nur Hoffenheim zitterte

Einige weitere Favoriten haben am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals gewackelt. Die vier deutschen Bundesligisten, die am Sonntag allesamt mit österreichischer Beteiligung im Einsatz waren, erreichten aber die zweite Runde. Am meisten zittern musste zu Saisonstart 1899 Hoffenheim. Die Hoffenheimer sich beim Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC erst im Elfmeterschießen durch.

Der VfB Stuttgart rang den Drittligisten Hansa Rostock mit 1:0 nieder, der SC Freiburg dessen Ligarivalen Waldhof Mannheim mit 2:1. Bei den Stuttgartern stürmte Sasa Kalajdzic von Beginn an, bei Freiburg spielte Philipp Lienhart in der Abwehr durch. Bayer Leverkusen hatte gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt mit 7:0 überhaupt keine Mühe. Die ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic wurden beim Finalisten der Vorsaison in der 72. bzw. 73. Minute beim Stand von 6:0 eingewechselt.