Leipzig holt sich die Winterkrone in Deutschland

RB Leipzig setzte einen weiteren Meilenstein in der Klub-Geschichte und sicherte sich erstmals den Herbstmeister-Titel. Am letzten Spieltag vor Weihnachten drehten die Sachsen einen Rückstand gegen Augsburg zu einem 3:1-Erfolg.

Der zuletzt starke Florian Niederlechner (8.) hatte die Gäste vor 40.562 Zuschauern früh in Führung geschossen. Doch gerade in der zweiten Halbzeit machte Leipzig mächtig Druck, kam durch den Ex-Salzburger Konrad Laimer (68.), Patrik Schick (80.) und Yussuf Poulsen (89.) noch zum Sieg. Damit stehen erstmals seit 2009, dem Gründungsjahr von RB, nicht Bayern München oder Dortmund zu Weihnachten an der Tabellenspitze. „Es ist schön, dass eigene Logo an der Spitze zu sehen“, jubelt Trainer Julian Nagelsmann.