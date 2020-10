Ex-Real-Star Robinho spielt jetzt für 230 Euro im Monat

Santos ist der Stammverein von Pelé. „In ihm sah ich mich selber mit 15 Jahren, ich habe fast geweint“, sagte Brasiliens Fußball-Legende über Robinho. Nach Robinho schaffte auch Neymar von dort den Sprung in die weite Fußballwelt. Robinho ging mit 21 Jahren zu Real Madrid. Er wurde einer der Galaktischen, spielte mit Beckham und Zidane, übernahm die Nummer 10 von Luis Figo. Doch die Bürde ist zu groß für den jungen Brasilianer. Trotz zwei Meistertiteln in drei Jahren konnte er bei den Madrilenen nicht völlig überzeugen und begann seine Odyssee. Es folgten Manchester City, AC Milan, Guangzhou Evergrande in China, Atlético Mineiro in Brasilien, Sivasspor und Istanbul Basaksehir in der Türkei.

Während seiner Karriere sorgt Robinho aber auch für Schlagzeilen neben dem Platz. In Madrid wurde er nach einer Rauferei mit Thomas Gravesen vom Training suspendiert. Bei Manchester City machte er sich unerlaubt aus dem Staub, um in Brasilien seinen Geburtstag zu feiern.

2013 wurde ihm in Italien vorgeworfen, gemeinsam mit fünf Freunden eine 22-jährige Frau in der Garderobe eines Mailänder Nachtclubs vergewaltigt zu haben. Beim Urteil (neun Jahre Gefängnis und 60.000 Euro Entschädigung) war er in Brasilien, das seine Staatsbürger nicht ausliefert. Mittlerweile läuft die Berufung. Der Edeltechniker beteuerte seine Unschuld.

Jetzt ist er wieder dort, wo alles begonnen hat.