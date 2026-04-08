Fußball

Bärenstarker Titelverteidiger: Paris SG lässt Liverpool keine Chance

Paris SG spielte beim 2:0 gegen Liverpool im Viertelfinale der Champions League groß auf. Barcelona unterlag Atletico Madrid mit 0:2.
Christoph Geiler
08.04.2026, 23:11

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Kvaratskhelia traf zum 2:0

Je ta_chunk_1änger die heurige Champions-League-Saison dauert, umso besser kommt Titelverteidiger Paris SG in Fahrt. Der französische Serienmeister präsentierte sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool bärenstark und schuf sich mit dem 2:0 eine perfekte Ausgangsposition für das Retourmatch in einer Woche.

Doue brachte Paris SG nach 11 Minuten in Führung

Doue brachte Paris SG nach 11 Minuten in Führung

Einseitige Angelegenheit

Das Duell verlief über weite Strecken der Partie wie auf einer schiefen Ebene, der Ballbesitz von 70:30 zugunsten der Pariser spricht Bände. Nach elf Minuten machte sich die Dominanz auch auf der Anzeigetafel bemerkbar – Doue brachte die Hausherren mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung.

Die Pariser Spieler bejubeln den Heimsieg gegen Liverpool

Die Pariser Spieler bejubeln den Heimsieg gegen Liverpool

Schwierige Ausgangsposition

Das frühe 0:1 war ein Wirkungstreffer für den FC Liverpool, die Engländer liefen dem Ball meist hinterher und hatten dem Titelverteidiger nur wenig entgegenzusetzen.

Nach dem Seitenwechsel ging es in dieser Tonart weiter, Kvaratskhelia erhöhte verdient auf 2:0 (65.) und am Ende musste der FC Liverpool froh sein, nicht in ein Debakel geschlittert zu sein. Der Zwei-Tore-Rückstand ta_chunk_1ässt im Retourmatch an der Anfield Road die Mini-Chance auf ein Weiterkommen leben.

Atletico Madrid schuf sich mit dem 2:0 in Barcelona eine sehr gute Ausgangsposition

Atletico Madrid schuf sich mit dem 2:0 in Barcelona eine sehr gute Ausgangsposition

Vorteil für Atletico

Noch eine Spur schwieriger scheint da die Ausgangslage für den FC Barcelona. Die Katalanen verloren das Hinspiel im Viertelfinale ebenfalls mit 0:2, haben im Gegensatz zum FC Liverpool in einer Woche aber kein Heimrecht. 

Atletico Madrid präsentierte sich im spanischen Duell als erwartet ta_chunk_1ästiger Gegner und zog den Hausherren mit einem disziplinierten und effizienten Auftritt den Nerv.

Die Schlüsselszene dieser Partie: Cubarsi sah die rote Karte

Die Schlüsselszene dieser Partie: Cubarsi sah die rote Karte

Kurz vor dem Seitenwechsel kam es zur Schlüsselszene dieser Partie: Barcelona-Verteidiger Cubarsi sah nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte, den fälligen Freistoß verwandelte Alvarez in sehenswerter Manier.

Auch mit einem Mann weniger drückte Barcelona auf den Ausgleich, den Treffer erzielten allerdings die Gäste aus Madrid. Sorloth (71.) fixierte den Auswärtserfolg und bringt Atletico dem Semifinale einen großen Schritt näher. Das Team von Diego Simeone kann sich im Retourmatch auf seine Defensivstärke verlassen.

Florian Grillitsch traf auf sehenswerte Art und Weise

Florian Grillitsch traf auf sehenswerte Art und Weise

Ferslertor von Grillitsch

In der Europa League erregte am Mittwoch ein österreichischer Teamspieler Aufsehen: Florian Grillitsch gelang beim 1:1 seines Klubs Sporting Braga gegen Betis Sevilla ein sehenswerter Treffer. Der 30-Jährige brachte Braga bereits nach fünf Minuten mit einem Fersler in Führung und gehörte auch sonst zu den auffälligsten Spielern.

Nach der Pause hatte Grillitsch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Betis-Goalie. Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer nach Portugal blüht der zentrale Mittelfeldspieler auf.

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kurier.at, cg  | 

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