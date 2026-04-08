Bärenstarker Titelverteidiger: Paris SG lässt Liverpool keine Chance

Je ta_chunk_1änger die heurige Champions-League-Saison dauert, umso besser kommt Titelverteidiger Paris SG in Fahrt. Der französische Serienmeister präsentierte sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool bärenstark und schuf sich mit dem 2:0 eine perfekte Ausgangsposition für das Retourmatch in einer Woche.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/FRANCK FIFE / FRANCK FIFE Doue brachte Paris SG nach 11 Minuten in Führung

Einseitige Angelegenheit Das Duell verlief über weite Strecken der Partie wie auf einer schiefen Ebene, der Ballbesitz von 70:30 zugunsten der Pariser spricht Bände. Nach elf Minuten machte sich die Dominanz auch auf der Anzeigetafel bemerkbar – Doue brachte die Hausherren mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/FRANCK FIFE / FRANCK FIFE Die Pariser Spieler bejubeln den Heimsieg gegen Liverpool

Schwierige Ausgangsposition Das frühe 0:1 war ein Wirkungstreffer für den FC Liverpool, die Engländer liefen dem Ball meist hinterher und hatten dem Titelverteidiger nur wenig entgegenzusetzen. Nach dem Seitenwechsel ging es in dieser Tonart weiter, Kvaratskhelia erhöhte verdient auf 2:0 (65.) und am Ende musste der FC Liverpool froh sein, nicht in ein Debakel geschlittert zu sein. Der Zwei-Tore-Rückstand ta_chunk_1ässt im Retourmatch an der Anfield Road die Mini-Chance auf ein Weiterkommen leben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/LLUIS GENE / LLUIS GENE Atletico Madrid schuf sich mit dem 2:0 in Barcelona eine sehr gute Ausgangsposition

Vorteil für Atletico Noch eine Spur schwieriger scheint da die Ausgangslage für den FC Barcelona. Die Katalanen verloren das Hinspiel im Viertelfinale ebenfalls mit 0:2, haben im Gegensatz zum FC Liverpool in einer Woche aber kein Heimrecht. Atletico Madrid präsentierte sich im spanischen Duell als erwartet ta_chunk_1ästiger Gegner und zog den Hausherren mit einem disziplinierten und effizienten Auftritt den Nerv.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Albert Gea Die Schlüsselszene dieser Partie: Cubarsi sah die rote Karte

Kurz vor dem Seitenwechsel kam es zur Schlüsselszene dieser Partie: Barcelona-Verteidiger Cubarsi sah nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte, den fälligen Freistoß verwandelte Alvarez in sehenswerter Manier. Auch mit einem Mann weniger drückte Barcelona auf den Ausgleich, den Treffer erzielten allerdings die Gäste aus Madrid. Sorloth (71.) fixierte den Auswärtserfolg und bringt Atletico dem Semifinale einen großen Schritt näher. Das Team von Diego Simeone kann sich im Retourmatch auf seine Defensivstärke verlassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MIGUEL RIOPA Florian Grillitsch traf auf sehenswerte Art und Weise