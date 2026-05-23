Barcelona gewinnt die Champions League der Frauen

Die Fußball-Frauen des FC Barcelona haben sich zum insgesamt vierten Mal den Champions-League-Titel gesichert. Die Katalaninnen feierten am Samstag in Oslos Ullevaal-Stadion einen 4:0-Finalerfolg über Olympique Lyon, die Tore erzielten Ewa Pajor (55., 69.) und Salma Paralluelo (90., 93.). Barca hatte bereits 2021, 2023 und 2024 triumphiert. Rekordsieger Lyon muss weiter seit 2022 auf den neunten Titel warten.