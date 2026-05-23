Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Barcelona gewinnt die Champions League der Frauen

Die Frauen des FC Barcelona gewannen das Endspiel der Champions League gegen Lyon mit 4:0. Für die Spanierinnen ist es der vierte Titel.
23.05.2026, 20:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Salma Paralluelo durfte jubeln

Die Fußball-Frauen des FC Barcelona haben sich zum insgesamt vierten Mal den Champions-League-Titel gesichert. Die Katalaninnen feierten am Samstag in Oslos Ullevaal-Stadion einen 4:0-Finalerfolg über Olympique Lyon, die Tore erzielten Ewa Pajor (55., 69.) und Salma Paralluelo (90., 93.). Barca hatte bereits 2021, 2023 und 2024 triumphiert. Rekordsieger Lyon muss weiter seit 2022 auf den neunten Titel warten. 

Mehr zur Champions League
Champions League
Agenturen, peka  | 

Kommentare