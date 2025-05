Champions League: Pariser Jugend und "etwas Spezielles"

Das erklärte Ziel: der lang ersehnte Triumph in der Champions League . Trotz Investitionen in der Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro für Superstars wie Neymar und Messi blieb der ganz große Coup bislang aus.

Lediglich 2020 stand PSG im Finale, unterlag dort jedoch dem FC Bayern knapp mit 0:1. Heuer bietet sich erneut die Chance auf den Einzug ins Endspiel. Nach dem 1:0- Hinspielsieg gegen Arsenal wollen die Pariser am Mittwoch (21 Uhr, live Canal+) im eigenen Stadion die Finalteilnahme fixieren.

Derzeit spielt PSG möglicherweise den besten Fußball seit der Übernahme durch die Kataris – nicht zuletzt dank einer neuen Philosophie : Statt in Stars im Spätherbst ihrer Karriere zu investieren, setzt man verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Talente . Das zahlt sich aus.

Arsenal will "etwas Spezielles schaffen"

Während in Paris Euphorie herrscht, ist die Stimmung bei Gegner Arsenal gedrückt. Seit dem Jahr 2000 standen die Londoner in drei Europapokal-Endspielen – und verloren sie allesamt. Drei weitere Halbfinal-Niederlagen in Champions und Europa League folgten. Nun droht das nächste bittere Kapitel.

Doch ganz kampflos wollen sich die Gunners nicht geschlagen geben. Vor allem der überzeugende Viertelfinal-Erfolg gegen Titelverteidiger Real Madrid (Gesamtscore 5:1) gibt Hoffnung.

Verzichten muss Arsenal-Trainer Mikel Arteta hingegen weiter auf einige verletzte Stammkräfte wie Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus oder Kai Havertz. „Du musst in diesem Wettbewerb etwas Spezielles schaffen, um das Recht zu haben, im Finale zu stehen“, sagt Arteta vor dem Showdown im Prinzenpark. „Und der Moment, das zu tun, kommt jetzt in Paris!“