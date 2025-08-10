WSG Tirol führte den LASK vor und führt weiter die Liga an

Hätten die LASK-Spieler nur ansatzweise den Elan ihres Trainers, dann würde der Klub nach zwei Runden wohl nicht so schlecht und ohne Punkte dastehen.

Der Portugiese Joao Sacramento ist ein Energiebündel und rennt in seiner Coaching Zone wie aufgezogen hin und her. Etwas, das man von seinem Team nicht behaupten kann.

Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Sturm verlor der LASK auch gegen WSG Tirol (1:3).