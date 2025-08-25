Fußball-Bundesliga: Entscheidung über TV-Vertrag vertagt

Um 11 Uhr Vormittag hatte am Montag die Klubkonferenz der Bundesliga begonnen. Mehr als sechs Stunden später war sie zu Ende – und zwar ohne Entscheidung.

Diskutiert wurde die Frage, ob die Liga den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag mit TV-Partner Sky verlängern soll oder nicht. Der Pay-TV-Sender ist nicht bereit, für die Rechte wieder so viel Geld wie bisher zu bezahlen. 42 Millionen kassiert die Liga in dieser Saison noch. Das letzte Angebot für einen neuen Vertrag liegt knapp unter 30 Millionen Euro. Ein Offert von Sky-Konkurrent Canal+ noch deutlich darunter.