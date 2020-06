Sturm Graz: Hierländer fit, Kiteishvili wohl nicht

Otar Kiteishvili wird Fußball-Bundesligist Sturm Graz möglicherweise zum Start in die Meistergruppe am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den WAC fehlen. Der Kreativkopf im Grazer Offensivspiel ließ am Pfingstmontag mit Fersenproblemen (Nerv bei Schlag getroffen) das Training aus. Der zuletzt angeschlagene Kapitän Stefan Hierländer ist laut Sportchef Andreas Schicker allerdings wieder fit.

Verteidiger Niklas Geyrhofer, der im Frühjahr sein Debüt gegeben hat, laboriert weiter an Knieproblemen - die Zukunft allerdings soll verstärkt Nachwuchsgewächsen wie ihm gehören, wie Schicker gegenüber der APA betonte: "Ich bin kein Fan von zu viel Breite im Kader, das war ich auch schon vor Corona nicht. Junge Spieler müssen ein Licht für Einsätze sehen", sagte Schicker.

Diesbezügliche Signale sendete er nach seinem Amtsantritt Anfang Mai mit den Vertragsverlängerungen von Eigenbauspielern. Der frühere Chefscout der Grazer, der auf Günter Kreissl folgte, möchte den recht alten Sturm-Kader in diesem Sommer verjüngen. "Ich halte wenig davon, gestandene Spieler nach Graz zu holen, die uns in der Breite des Kaders besser machen. Man muss nicht den Kader vergrößern, sondern die Startelf entscheidend besser machen", meinte Schicker.