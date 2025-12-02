Bitter für Sturm: Saison-Aus für verletzten Defensiv-Allrounder

Fußballmeister Sturm Graz muss bis Saisonende auf Defensiv-Allrounder Dimitri Lavalee verzichten.

Der Verteidiger erlitt am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg eine schwere Knieverletzung mit Beteiligung des Kreuzbandes und muss operiert werden, teilte der Titelverteidiger am Dienstag mit.