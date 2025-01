Deutsche Schiedsrichter sollen VAR-Urteile laut durchsagen

Schiedsrichter werden die Entscheidungen des Videobeweises in der ersten und zweiten deutschen Fußball-Bundesliga künftig per Durchsage direkt den Zuschauern im Stadion erklären. Umgesetzt wird das Projekt zunächst in neun ausgewählten Arenen. Die Testphase nach dem Vorbild des Eishockeys oder des American Football beginnt bereits am Wochenende, u.a. bei Bayern München gegen Holstein Kiel oder Leverkusen gegen Hoffenheim.