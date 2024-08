Salzburg kassiert 10 Millionen für Luka Sucic

Der 21-jährige kroatische Fußball-Internationale geht nach acht Jahren in den Diensten der „Roten Bullen“ ins Baskenland. Real Sociedad soll laut Medienberichten 10 Millionen Euro für Sucic überweisen. Der Vertrag des gebürtigen Oberösterreichers bei Salzburg wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Er hat in der Akademie alle Entwicklungsstufen durchlaufen und ist in seiner Zeit bei uns nicht nur zum absoluten Leistungsträger in unserem Team geworden, sondern hat auch bereits eine WM- und eine EM-Teilnahme mit der A-Nationalmannschaft auf seiner Visitenkarte stehen. Es macht uns sehr stolz, Luka zukünftig in einer europäischen Top-Liga zu wissen“, sagte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner in einer Klub-Aussendung.