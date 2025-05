Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports kehrt der SK Rapid zu dem am öftesten getragenen Muster in der langen Vereinshistorie in leicht veränderter Form zurück: Grün-weiß-längsgestreift kombiniert mit Nadelstreifelementen .

Motto: "Rapid ist Wien, Wien ist Rapid"

Diese Kombination erfreute sich unter anderem bereits von 1996 bis 1998 im Design des damaligen Ausrüsters Diadora größter Popularität und gehört zu den meistverkauften Trikots der Rapid-Geschichte.

Das Motto des neuen Trikots lautet: "Rapid ist Wien, Wien ist Rapid. Das Heimtrikot ist für alle. Für die, die Rapid zu Rapid machen. Für die, die Wien zu Wien machen: Backbone of the city, backbone of the club!"