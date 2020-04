Nach Corona-Pause: Auch die Austria nahm das Training auf

Einen Tag nach Rapid und Salzburg hat am Mittwoch auch die Austria das Training wieder aufgenommen. Das grüne Licht dafür hatte es schon am Dienstag gegeben, nach dem bekannt wurde, dass alle Austria-Profis negativ auf COVID-19 getestet worden sind.

Noch bevor sich die Spieler am Mittwoch in Richtung Generali-Arena begaben, mussten sie bereits frühmorgens - und dies steht nun an der Tagesordnung - Fragen zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand beantworten.

Im Anschluss wurde die Mannschaft in fünf Gruppen eingeteilt, wobei nicht nur jede Gruppe in einem eigenen Bereich trainierte, sondern sich auch in unterschiedlichen Räumen umkleidete.

Eindrücke vom ersten Austria-Training nach Corona-Pause: