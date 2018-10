Herbstsaison für Austria-Kapitän Grünwald wohl zu Ende

Keine guten Nachrichten für die Wiener Austria und Alexander Grünwald: Die Schwere der Verletzung des Kapitäns hat sich am Montag bei einer MRT-Untersuchung bestätigt. Das gab der Wiener Klub bekannt.



Bei der Schulterluxation, die er sich in der Schlussphase beim Heimspiel gegen Sturm Graz am Sonntag zugezogen hatte, ist auch die für die Stabilität wichtige Gelenklippe (Labrum) gerissen. Der Mittelfeld-Mann wird in den kommenden Tagen noch weitere Untersuchungen vornehmen und danach gemeinsam mit dem Klub die nächsten Schritte festlegen.



"Von einer Operation bis hin zu einer konservativen Behandlung ist alles möglich. Die Nummer 10 der Violetten wird bis zur Winterpause wohl nicht mehr zum Einsatz kommen", heißt es in Austrias Pressemitteilung.