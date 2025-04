Hartberg und GAK gaben sich mit einem Punkt zufrieden

Keinen Verlierer gab es am Freitag zum Auftakt der Qualifikationsrunde in der Steiermark. Hartberg und der GAK trennten sich mit einem 1:1, womit beide sichtlich leben konnten. Prokop brachte die Hausherren früh in Führung. Nach einem Traumpass von Avdijaj überhob er den herausgeeilten GAK-Tormann Wiegele sehenswert zum 1:0 (9.). Der Torjubel mit Avdijaj und Demir ging bei Trainer Manfred Schmid nicht spurlos vorüber. Dem Coach musste eine kleine Platzwunde über dem Auge geklebt werden.

Ein GAK-Treffer von Cipot war davor wegen Abseits vom VAR zurecht aberkannt worden.