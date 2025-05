Zehn Klagenfurter erkämpfen sich bei Jancker-Debüt ein Remis

Daniel Maderner hatte den GAK vor 6.346 Zuschauern in Graz verdient in Führung gebracht (33.), Nicolas Binder glich postwendend aus (37.).

Austria Klagenfurt wird mit dem Punkt beim Trainerdebüt von „Feuerwehrmann“ Carsten Jancker leben können. Die Kärntner holten am Freitag in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe ein 1:1 im Bundesliga-Kellerduell beim GAK . Nach einer Roten Karte für Matteo Kitz spielten die Klagenfurter fast eine Halbzeit in Unterzahl. Beide Teams bleiben punktegleich im Tabellen-Keller.

Die erste Halbzeit gehörte aber dem GAK, der durch einen Tikvic-Kopfball knapp neben das Tor die erste gute Chance vorfand (8.). Die Klagenfurter konnte sich in Minute 21 bei ihrem Goalie Simon Spari bedanken, der den Schuss von Christian Lichtenberger und den Rebound von Maderner parierte. Wenig später durfte Maderner aber über die überfällige Führung jubeln (33.). Nach Lichtenberger-Flanke nahm der Sturmtank aus etwa acht Metern Maß.

Lange hielt die GAK-Führung nicht. Die steirische Defensive vergaß bei einer Flanke von Christopher Cvetko völlig auf Binder, der aus kurzer Distanz einköpfelte (37.). Die Gäste hatten aber kurz nach Wiederbeginn den nächsten Nackenschlag zu verdauen. Verteidiger Kitz wurde mit Rot unter die Dusche geschickt. Referee Arnes Talic hatte offenbar einen übermäßigen Ellbogen-Einsatz des 18-Jährigen gegen Maderner ausgemacht. Eine Tätlichkeit war auf TV-Bildern nicht ersichtlich, die Entscheidung hielt aber auch der VAR-Prüfung Stand.

Wenige Chancen auf beiden Seiten

Ungeachtet dessen wuselte der auffällige Ben Bobzien gefährlich in den GAK-Strafraum, zögerte mit seinem Abschluss aber zu lange (53.). Auf der Gegenseite ließ Antonio Tikvic mit einem Kracher aus der Distanz das Gebälk erzittern (58.). Spari schaute der Bogenlampe nur nach. Der GAK blieb klar spielbestimmend, konnte sich gegen die wacker kämpfenden Gäste aber keine Topchancen erarbeiten.

Die Klagenfurter verteidigten konsequent und blieben bei Freistößen gefährlich. Erst in den Schlussminuten kam die Jancker-Elf ernsthaft in Bedrängnis. Martin Hinteregger verschätzte sich im Zweikampf mit Zeteny Jano, der den Ball noch in den Fünfer brachte, doch Maderner brachte den Ball nicht aufs Tor (89.). Am Ende hielt Spari gegen Jovicic (91.) und einen wohl im Abseits stehenden Maderner (92.) den Punkt fest.