Die Austria fährt doch noch ins Trainingslager

Die Wiener Austria wird im Winter doch noch ins Trainingslager fliegen. Wie der Bundesligist am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilte, stehe "nach sehr intensiven und umfassenden Gesprächen mit vielen Partnern des Klubs fest, dass beide Profimannschaften des FK Austria Wien im Winter ihr Trainingslager in der Türkei abhalten werden".

Vom 24. bis 31. Jänner 2020 werden sowohl die Kampfmannschaft als auch die Young Violets im Hotel Mega Saray in Belek Quartier beziehen - und vorher auch im selben Flieger sitzen.