Laut Medienberichten: Hjulmand wird neuer Leverkusen-Coach

Bayer Leverkusen scheint auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden zu sein. Der Däne Kasper Hjulmand soll den Niederländer Erik ten Hag ersetzen, der nach nur zwei Bundesliga-Runden bereits gehen musste - es war die schnellste Trainerentlassung in der Geschichte der deutschen Bundesliga.

Deutsche Medien berichten übereinstimmend, dass Bayer Leverkusen mit Kasper Hjulmand eine Einigung erzielt hat.

Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Vor elf Jahren arbeitete er mit mäßigem Erfolg als Chefcoach in Mainz und wurde nach nur einem Dreivierteljahr wieder beurlaubt.

Dänischer Teamchef

Als Nationaltrainer seines Heimatlandes sorgte er bei der durch das Coronavirus auf 2021 verschobenen EM für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale mit 1:2 gegen England aus.