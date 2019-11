Austria und Fans: Beziehungsstatus sehr kompliziert

Die violetten Fans wurden beim Heimspiel gegen Mattersburg (2:1) am Sonntag zu echten Schreiberlingen. Sie entrollten ein Transparent nach dem anderen, um ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Im Visier der Kritik: Markus Kraetschmer, Ralf Muhr und auch Peter Stöger. Dabei hatte der harte Kern in einem offenen Brief durchaus Fehler der Anhängerschaft eingeräumt und für ein Miteinander geworben.