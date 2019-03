Austria schnuppert nach "Charaktersieg" an der Meisterrunde

Den Akteuren um den in die Startelf zurückkehrten Kapitän Alexander Grünwald fiel nach dem 2019-Premierensieg einige Last von den Schultern. "Wir haben heute bewiesen, dass die Mannschaft intakt ist", meinte Grünwald. "Wir haben in Unterzahl das Spiel gewonnen, auch vom Schiedsrichter nicht so begünstigt."

Trainer Thomas Letsch, dessen Austria-Zukunft laut Medienberichten wieder einmal auf dem Spiel gestanden ist, hatte auf genauere Spielbetrachtung wenig Lust. "Ich will gar nicht so in die Analyse gehen", sagte der Deutsche nach dem Befreiungsschlag erleichtert, "sondern freue mich für jeden einzelnen Spieler, dass sie das gebogen haben."

Denn seine Truppe drohte nach der unnötigen Gelb-Roten Karte von Igor (44.) und dem frühen Ausgleich durch Hartbergs Gefahrenherd Florian Flecker auf die Verliererstraße abzubiegen. Doch Grünwald war bereits 87 Sekunden nach dem 1:1 per Drehschuss erfolgreich. Es folgte eine effiziente Vorstellung mit zwei Treffern in Unterzahl. Auf mehr als ein Tor ließ man die Steirer nicht mehr heran. Letsch: "Das verdient höchsten Respekt und macht mich stolz und glücklich."