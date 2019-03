Kühbauer gefällt die Qual der Spielerwahl

Der Spielmacher, der in St. Pölten wie gewohnt mit seiner Technik brillierte, fiel auch mit extrem vielen Sprints in den freien Raum auf. So wie vor dem 3:0. Der Lohn war nach Schobesberger-Flanke „das allererste Kopftor meiner Karriere“. Dass Knasmüllner so viel rackert wie noch im Rapid-Dress hat mehrere Gründe. Zum einen ist es die nach der Rückkehr von Fitnesstrainer Alex Steinbichler deutlich erhöhte Belastungsgrenze. Zum anderen ist es der immense Konkurrenzkampf. „Das Laufen gehört dazu, ich muss mich überwinden“, weiß der beste Scorer dieser Saison.

Andernfalls droht das, was Kühbauer allen Offensivgeistern in Aussicht gestellt hat: „Auch die offensiv denkenden Spieler müssen in diesen Räumen arbeiten, die es dem Gegner schwerer machen, durchzukommen. Wenn einer glaubt, dass er einen Schritt weniger machen kann, sitzt er ganz schnell neben mir.“ Nämlich auf der Ersatzbank, wo sich in St. Pölten die Herren Schobesberger, Berisha, Badji, Alar, Potzmann und Müldür versammelten.

In Mattersburg, wo die Rapidler am kommenden Sonntag gastieren, rücken die gesperrt gewesenen Schwab und Martic in den Kader nach. Die Intensität im Training wird vor dem nächsten Pflichtsieg im Kampf um die Top sechs dementsprechend hoch sein. Und dann wird Kühbauer wieder die Qual der Wahl haben. „Aber die hab’ ich gern.“