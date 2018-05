Admira krönte eine "super Saison" mit Europacup-Startplatz

Die fünf Europacuptickets in der Bundesliga sind nach der 34. Runde vergeben. Die Admira schaffte am Samstag als letztes Team den Sprung ins internationale Geschäft, gibt in der Europa-League-Qualifikation nach einjähriger Pause ein Comeback. "Alles in allem war es für uns eine super Saison", zog Trainer Ernst Baumeister nach der Fixierung von Rang fünf zufrieden Bilanz.

Daniel Toth, der am Samstag sein Comeback gab, sah das im Sky-Interview ähnlich: "Unglaublich, Wahnsinnssaison. Wenn das vor der Saison jemand nur träumen hätte können, hätten wir ihn für verrückt gehalten. Wir sind überglücklich." Für Rang fünf reichte den Südstädtern ein glückliches 1:1-Heimremis gegen Mattersburg, der sich vor der Partie noch kleine Chancen auf den Europacup ausrechnen hatte dürfen.

"Die Leistung war nicht berauschend, wir haben ein bisschen zu ängstlich gespielt", sagte Baumeister. Das Glück war aber auf der Seite der Admira, die sich auch auf einen starken Tormann Andreas Leitner verlassen konnte. Über die Saison gesehen schnitt sie verdient als Fünfter ab. "Wenn man nach 34 Runden acht Punkte vor dem Nächstplatzierten ist, ist das kein Glück oder Zufall", verlautete Baumeister.