Rekordweltmeister Brasilien hat als erste Mannschaft in Südamerika die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar geschafft. Die Selecao um Topstar Neymar gewann am Donnerstag (Ortszeit) in Sao Paulo gegen Kolumbien 1:0 (0:0). Das erzielte Lucas Paqueta von Olympique Lyon in der 72. Minute nach Vorarbeit von Marquinhos und Zuspiel von Neymar.

Es war der elfte Sieg Brasiliens im zwölften Spiel. "Diese Qualifikation ist das Ergebnis unserer Arbeit, die wir in der Vergangenheit gemacht haben", meinte Paqueta. Teamchef Tite sagte, dass er bis zum Beginn der Weltmeisterschaft in rund einem Jahr "Stabilität, Kreativität, Tore und Siege" anstrebt. "Das ist Exzellenz. Das ist es, was uns antreibt. Wir müssen dem so nahe wie möglich kommen."