Einen Tag nach dem Liga-Start: Warum der FC Bayern mit allen Stars in Imst aufspielt

Imst steht an diesem Samstag Kopf wie sonst nur alle vier Jahre beim berühmten Schemenlaufen , dem historischen Fasnachtsumzug. Und schuld daran ist der FC Bayern München , der deutsche Rekordmeister macht heute (15 Uhr) der Kleinstadt im Tiroler Oberinntal im Rahmen der Aktion Traumspiel 2025 die Aufwartung.

Alle zwei Jahre darf ein Bayern-Fanclub ein Match gegen die Bayern-Stars bestreiten, diesmal wurden die „ Red Eagles Austria“ auserkoren, ein Fanclub aus Imst mit 1.600 Mitgliedern. Das Bewerbungsvideo der Eagles überzeugte die Verantwortlichen in München, deshalb steigt das Traumspiel erstmals auf österreichischem Boden.

Keine 24 Stunden nach dem Ligastart gegen Leipzig wird der Meister mit allen Stars in Imst aufkreuzen, versicherte Sportdirektor Christoph Freund – zumindest zum Autogrammeschreiben.

Die Red Eagles haben in ihrem Fanclub-Team einige Spieler mit Bundesligaerfahrung: Julius Perstaller, Thomas Schrammel und Alexander Gründler kickten einst für den FC Wacker, Florian Toplitsch stand bei WSG Tirol unter Vertrag.

Für das denkwürdige Duell mit den Bayern wurden im Imster Stadion Zusatztribünen errichtet. Die 5.000 Tickets für das Traumspiel waren binnen kürzester Zeit weg.