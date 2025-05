Thomas Müller verabschiedete sich mit der Meisterschale von den Bayern-Fans

In Kiel lebte kurz die Hoffnung auf den Klassenerhalt, nachdem Lasse Rosenboom (24.) die Führung für die Gastgeber um Benedikt Pichler (ab 79.) gelungen war. Doch die Freiburger drehten die Partie, Johan Manzambi (45.+2) traf nach einem weiten Einwurf von Philipp Lienhart , der eingewechselte Lucas Höler (58.) brachte die Gäste per Kopf auf die Siegerstraße.

Aufsteiger Holstein Kiel und der VfL Bochum werden sich nach dem Saisonende aus der deutschen Fußball-Bundesliga verabschieden. Tabellenschlusslicht Bochum musste sich am Samstag gegen den FSV Mainz 05 klar mit 1:4 (0:1) geschlagen geben und hat genauso wie Holstein Kiel nach einem 1:2 (1:1) gegen den SC Freiburg keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. RB Leipzig verpasste indes die Champions-League-Startplätze nach einer Nullnummer bei Werder Bremen . Die Bochumer müssen nach einer verdienten Niederlage gegen Mainz fix den Abstieg aus dem Oberhaus antreten. Für die Gäste erzielte ÖFB-Verteidiger Phillipp Mwene in der 54. Minute sein erstes Saisontor, zuvor hatte Nadiem Amiri (45.+3) die Mainzer mit einem Traum-Freistoß in Führung gebracht. Jonathan Burkardt (73.) mit einem platzierten Distanzschuss und seinem 18. Saisontor sowie Paul Nebel (93.) erhöhten.

Auf dem Relegationsplatz 16 liegt Heidenheim nach einem überlegenen Sieg bei Union Berlin. Die ÖFB-Kicker Leopold Querfeld und Christopher Trimmel mussten bei den Berlinern mitansehen, wie Adrian Beck (12., 73.) und Jan Schöppner (56.) die Gäste zu den drei Punkten schossen. Vor der letzten Runde gegen Bremen liegt Heidenheim drei Punkte hinter der TSG Hoffenheim, die Truppe von Trainer Christian Ilzer hat eine um sechs Treffer bessere Tordifferenz und empfängt zum Abschluss Meister Bayern München.

St. Pauli liegt zwei Punkte vor Heidenheim und ist am Sonntag noch bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Enttäuschende Leipziger Eine weitere Enttäuschung erlebte RB Leipzig. Die Bullen haben nach einem 0:0 in Bremen mit einem Rückstand von vier Punkten auf Freiburg keine Chance mehr auf einen Top-4-Platz und damit die Teilnahme an der Königsklasse. Für die Leipziger traf ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald die Oberkante der Latte, bei den stark aufspielenden Bremern hatte Romano Schmid bei einer von vielen guten Möglichkeiten gegen Leipzig-Tormann Peter Gulacsi die Führung auf dem Fuß. Im Kampf um die CL-Startplätze liegt Eintracht Frankfurt (56 Punkte) als Dritter in der Pole Position, vor Freiburg (55) und Borussia Dortmund (51). Der BVB bekommt es am Sonntag noch auswärts mit Vizemeister Bayer Leverkusen zu tun.