Bayern kassierte erst dritte Niederlage 2013

Wie ManCity kehrte auch Stadtrivale Manchester United international auf die Siegerstraße zurück. Ein glanzloses 1:0 gegen Schachtar Donezk nahm Trainer David Moyes nach zwei Ligaheimniederlagen in Serie zumindest vorübergehend aus der Schusslinie. "Wir können als einer der Favoriten gesehen werden", meinte Moyes. "Wenn wir in der Champions League weit kommen wollen, müssen wir uns aber weiter steigern."

Die Basis ist mit dem Gruppensieg gelegt, der bei der Auslosung am Montag in Nyon einen Gruppenzweiten als Achtelfinalgegner beschert. Damit geht United unter anderem einem Duell mit seinem Ex-Star Cristiano Ronaldo aus dem Weg, der beim 2:0 in Kopenhagen mit seinem neunten Tor in einer Gruppenphase für Real Madrid einen CL-Rekord markierte. "Ich denke nicht an Rekorde", betonte der Portugiese. "Vorrangiges Ziel ist es, Trophäen zu gewinnen."

Ihre Einzüge in die K.o.-Phase bejubelten Olympiakos Piräus und Bayer Leverkusen. "Wir freuen uns alle", versicherte Leverkusens Sportchef Rudi Völler. "Besonders, wenn man bedenkt, dass wir vor zwei Wochen nach dem 0:5 gegen Manchester United am Boden gelegen sind." Seither gab es für die Werkself vier Pflichtspielsiege in Serie.