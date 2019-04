Austria taumelt mit "desaströser Bilanz" durch das Frühjahr

Am Wiener Verteilerkreis tun sich tiefe Gräben auf. Sportlich hinkt die Wiener Austria den eigenen Ansprüchen nach sechs Niederlagen in sieben Frühjahrs-Partien hinterher, die 0:1-Heimniederlage gegen Sturm am Sonntag war zudem von Fanprotesten gegen AG-Vorstand Markus Kraetschmer begleitet. Sturm sah nach dem ersten Meistergruppen-Sieg "keinen Grund zur Euphorie".

"Es ist natürlich doppelt bitter, wenn man gegen einen direkten Konkurrenten um diesen Europacup-Startplatz eine solche Heimniederlage einstecken muss", fasste Kraetschmer einen aus seiner Sicht völlig verpatzten Tag zusammen. Denn an der Person des Klub-Vorstands entlud sich der Fan-Ärger über die Tatsache, dass Erzrivale Rapid und Salzburg das Cupfinale am 1. Mai ausgerechnet in der Austria-Heimstätte absolvieren sollen.