Auftakt für LASK und WAC im beliebten Verlierer-Bewerb

Für Europas Topklubs wie Real, Barça, Bayern oder Liverpool ist die Europa League ein Verliererbewerb. Für viele andere aber ist es eine willkommene internationale Spielwiese. So auch für den LASK und den WAC. Vor zehn Jahren – bei der Umbenennung von UEFA-Cup in Europa League – standen gar vier Vereine in der Gruppenphase.

Aber auch außerhalb der Bundesliga nehmen vor allem zwei Österreicher die Chance Europa League dankend an. So löste Adi Hütter letzte Saison mit Frankfurt eine Euphorie aus, so lange, bis man im Semifinale im Elferschießen gegen Chelsea aus dem Bewerb geflogen ist. Diese Saison beginnt ebenfalls gegen einen Londoner Traditionsverein, mit dem Heimspiel gegen Arsenal.

Trainer Oliver Glasner hat mit Wolfsburg ebenfalls ein Heimspiel zum Auftakt. Gegen den ukrainischen Klub PFK Oleksandrija werden nur 10.000 Zuschauer erwartet, deshalb warb der Klub mit dem Ausschank von alkoholischem Bier. Beim letzten internationalen Auftritt der Wolfsburger im Jahr 2016 war Alkohol seitens der UEFA noch verboten.