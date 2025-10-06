Adi Hütter vor dem Aus: Monaco sucht schon einen Nachfolger
Für Trainer Adi Hütter wird es beim AS Monaco immer ungemütlicher. Der Klub aus der französischen Ligue 1 soll sich bereits um einen Nachfolger umsehen.
Zuerst hatte am Montagvormittag Transfer-Insider Fabrizio Romano von einer bevorstehenden Trennung berichtet, die noch in der Länderspielpause vollzogen werden soll. Danach berichtete auch die französische Sportzeitung L'Equipe ähnliches.
Nach sieben Spieltagen in der Liga steht das Team mit 13 Punkten immerhin auf Rang fünf der Tabelle. Nur drei Punkte fehlen auf Leader Paris Saint-Germain. Allerdings: Die letzten drei Spiele konnte man nicht gewinnen, zuletzt gab es ein 2:2 gegen Nizza. Und in der Champions League gab es nach einem 1:4 gegen Brügge ein 2:2 im Heimspiel gegen Manchester City mit Doppeltorschütze Erling Haaland.
Hütter ist seit 2023 Trainer in Monaco. In seiner ersten Saison führte er den Verein auf Rang drei in der Liga und damit auch in die Champions League. Hütter ist in Frankreich nicht nur hoch angesehen, sondern auch sehr gut bezahlt. Unter allen Trainern in der Liga soll nur PSG-Coach Luis Enrique noch mehr verdienen.
