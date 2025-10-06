Adi Hütter vor dem Aus: Monaco sucht schon einen Nachfolger

Für Trainer Adi Hütter wird es beim AS Monaco immer ungemütlicher. Der Klub aus der französischen Ligue 1 soll sich bereits um einen Nachfolger umsehen.

Zuerst hatte am Montagvormittag Transfer-Insider Fabrizio Romano von einer bevorstehenden Trennung berichtet, die noch in der Länderspielpause vollzogen werden soll. Danach berichtete auch die französische Sportzeitung L'Equipe ähnliches.