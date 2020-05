Abend der Hattricks in der EM-Qualifikation

Deutschland machte indes wie erwartet mit einem 7:0-Kantersieg auswärts gegen Gibraltar im portugiesischen Faro Boden gut und liegt nun einen Punkt hinter Polen auf Platz zwei. Den Klassenunterschied demonstrierte der Weltmeister allerdings erst in der zweiten Halbzeit nach einer 1:0-Pausenführung. Der erfolgreichste Deutsche war André Schürrle mit drei Treffern zum 1:0, 5:0 und 6:0.

Einen Hattrick gab es auch in Gruppe I. Cristiano Ronaldo rettete Portugal einen 3:2-Sieg in Armenien. Der Superstar erzielte in Eriwan nach 0:1-Rückstand drei Treffer (29./Elfer, 55., 58.). Die Portugiesen sind damit weiter Tabellenführer.

Aus dem Rennen dürften die Serben sein. Die Balkan-Truppe verlor in Dänemark 0:2 und hat nach fünf Runden nur einen Zähler auf dem Konto. Die Dänen liegen nach ihrem dritten Sieg zwei Zähler hinter Portugal auf Rang zwei.