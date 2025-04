Titelanwärter patzten: Niederlage für die Admira, Remis für Ried

Am Karfreitag hatte die Admira in der 2. Liga daheim gegen Stripfing gepatzt, am Ostermontag wollte Ried vorlegen und zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung übernehmen. Dafür hätte es aber eines Sieges im Innviertel gegen Austria Lustenau bedurft, es wurde letztlich nur ein enttäuschendes 1:1. Unterm Strich war es eben zu wenig, was Ried anzubieten hatte.