Für Salzburg ist im Liga-Titelkampf "noch nichts entschieden"

Die Linzer hatten nie mit dem Meistertitel spekuliert, hängende Köpfe gab es auch deshalb wenige Tage nach dem Aus im Elferschießen gegen Rapid im Cup-Halbfinale nicht. "Wenn ich sehe, wie die Mannschaft in der erst zweiten Saison nach dem Aufstieg Salzburg 70 Minuten Paroli geboten hat, macht mich das sehr stolz. Es hat Phasen gegeben, in denen Salzburg kaum aus der eigenen Hälfte gekommen ist", analysierte LASK-Trainer Oliver Glasner. Die Woche sei daher nur von den Ergebnissen her "bitter und schmerzhaft" gewesen. "Von der Leistung her hat alles gestimmt", betonte der 44-Jährige.

Sein Team verabsäumte es, mit der 14. Ligapartie in Folge ohne Niederlage einen neuen Clubrekord in der Liga aufzustellen. Nach sechs Siegen in Folge gab es in der Meisterschaft wieder einmal eine Niederlage. "Jeder Spieler ist bei uns bereit, der Charakter der Mannschaft stimmt, deswegen werden die beiden bitteren Niederlagen auch keinen Rückschlag für uns bringen", versicherte LASK-Tormann Alexander Schlager.