Fünfte Bilanz vor der Trennung: Das Eigentor der Schiri-Bosse

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der fünften Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Wolfsberger Torjagd: 5:0 gegen Mattersburg, 5:2 gegen Altach - beim WAC läuft es auch ohne Erfolgstrainer Christian Ilzer. Der Europa-League-Fixstarter stellt auch in dieser Saison den Anspruch, sich als Nummer drei in der Bundesliga zu etablieren. Mit dem neuen Sturm-Duo ist den Wolfsbergern ein Glücksgriff gelungen. Shon Weissman blieb am Samstag zwar ohne Tor, hat aber trotzdem schon sieben Saisontreffer auf dem Konto. Dafür traf Anderson Niangbo gegen die Vorarlberger doppelt. Die Red-Bull-Leihgabe hält bei vier Toren.