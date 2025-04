Fünfjahreswertung: Österreich beendet EC-Saison auf Platz 13

Der Vizemeister beginnt in der zweiten Champions-League-Quali-Runde, der Cupsieger in der dritten Europa-League-Quali-Runde und die beiden weiteren ÖFB-Starter jeweils in der zweiten Conference-League-Quali-Runde - genauso, wie es auch im kommenden Sommer der Fall sein wird. Den Champions-League-Fixplatz hat Österreich verloren, und daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Der dafür maßgebliche Platz zehn ist weit entfernt, zudem zeigt die ÖFB-Tendenz nach unten. In dieser Saison reichte es nur zu Platz 16.