Fuchs und Prödl ärgern sich über den Brexit

Da Fuchs oft zu seiner Familie nach New York reist beziehungsweise von seiner Frau und den Kindern in England besucht wird, entschloss er sich zum Umzug von Leicester nach London, um sich und seinen Angehörigen Reisestrapazen auf der Insel zu ersparen. Dafür nahm Fuchs die relativ lange Hin- und Rückfahrt zu den Trainings in Leicester in Kauf.

Prödl wiederum bemerkte in den vergangenen drei Jahren Veränderungen in seinem persönlichen Umfeld. "Es fällt mir bei vielen Nicht-Engländern auf, dass sie überlegen, auf den Kontinent zurückzukehren", erzählte der Steirer. "Das Schlimme ist die Ungewissheit. Keiner kann die Konsequenzen abschätzen."

Nach den Entwicklungen der vergangenen Monate geht Prödl mittlerweile von einem No-Deal-Brexit aus. "Wenn der Brexit überhaupt kommt. Aber wer weiß das schon? Es hat da schon so viele unerwartete Wendungen gegeben."

Ein zweites Referendum ist für den Innenverteidiger nicht völlig ausgeschlossen, jedoch unrealistisch - ebenso wie für Fuchs. "Ich glaube nicht, dass sie sich dieses Fass aufmachen", vermutete Fuchs. "Aber wenn es eine zweite Abstimmung geben sollte, dann würde sie gegen den Austritt ausgehen, weil die Leute jetzt besser informiert sind."