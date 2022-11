Freiburg siegt in deutschen Spitzenspiel mit 4:1 gegen Union Berlin

Freiburger Erfolgslauf

In der Nachspielzeit der ersten HĂ€lfte setzte Gregoritsch dann noch einen drauf. Nach Zuspiel von Doan lupfte er die Kugel ĂŒber Unions TorhĂŒter Lennart Grill hinweg ins Netz zum 4:0. Nach der Pause plĂ€tscherte die Partie ĂŒber weite Strecken nur noch vor sich hin.

Die Freiburger rundeten mit der Gala ein ĂŒberragendes Jahr ab. In der RĂŒckrunde der vergangenen Saison spielten sie bis zum Ende um die Champions-League-PlĂ€tze mit und zogen erstmals ins Finale des DFB-Pokals ein. In der aktuellen Spielzeit stehen sie sowohl im Pokal als auch in der Europa League im Achtelfinale und in der Liga hinter Rekordmeister Bayern MĂŒnchen auf Rang zwei.

FĂŒr Union, das auch in beiden Cup-Wettbewerben ĂŒberwintert und in der Liga ebenfalls wieder auf Europapokal-Kurs liegt, endete ein in Summe starkes Jahr mit einer EnttĂ€uschung, aber immerhin noch mit einem Treffer durch den eingewechselten Michel.