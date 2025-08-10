Cup-Aus für Rapid, 15:0-Schützenfest für die Austria

Freud und Leid für die zwei großen Wiener Vereine in der ersten Runde des ÖFB-Frauencup. Rapid, der Favorit auf den Aufstieg von der 2. in die 1. Liga, musste sich gleich verabschieden. Die Hütteldorferinnen verloren bei Landhaus, dem großen Konkurrenten in der Liga, knapp mit 0:1.

„Der Gegner hat verdient gewonnen, wir waren heute insgesamt zu schwach – vor allem im letzten Drittel“, bilanzierte Trainerin Katja Gürtler nach dem Spiel. „Wir hatten zwar unsere Chancen, konnten sie aber nicht nutzen. In solchen K.-o.-Spielen musst du aus den wenigen Möglichkeiten Kapital schlagen, das haben wir verabsäumt. Jetzt heißt es abhaken, daraus lernen und mit voller Konzentration in die Meisterschaft starten.“