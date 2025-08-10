Cup-Aus für Rapid, 15:0-Schützenfest für die Austria
Freud und Leid für die zwei großen Wiener Vereine in der ersten Runde des ÖFB-Frauencup. Rapid, der Favorit auf den Aufstieg von der 2. in die 1. Liga, musste sich gleich verabschieden. Die Hütteldorferinnen verloren bei Landhaus, dem großen Konkurrenten in der Liga, knapp mit 0:1.
„Der Gegner hat verdient gewonnen, wir waren heute insgesamt zu schwach – vor allem im letzten Drittel“, bilanzierte Trainerin Katja Gürtler nach dem Spiel. „Wir hatten zwar unsere Chancen, konnten sie aber nicht nutzen. In solchen K.-o.-Spielen musst du aus den wenigen Möglichkeiten Kapital schlagen, das haben wir verabsäumt. Jetzt heißt es abhaken, daraus lernen und mit voller Konzentration in die Meisterschaft starten.“
Ganz anders die Wiener Austria, die sich gegen Melk mit einem 15:0 für die Liga warmgeschossen hat. Kapitänin Carina Wenninger hatte noch vor der Partie gewarnt, dass man nicht zu leichtfertig in die Partie gehen dürfe. Sie wurde erhört, die Austria sorgte schon nach wenigen Minuten für Klarheit.
Bis zum Schluss zittern musste Andreas Ogris mit Neulengbach beim Wiener Sport-Club. Alisa Ziletkina sorgte per Kopf für das Siegestor, in der zweiten Hälfte ließ Neulengbach viele sehr gute Chancen aus.
Souveräne Siege feierten Red Bull Salzburg mit einem 8:0 in Alberschwende oder der LASK mit einem 3:0 in Wallern. Sturm Graz setzte sich im Grazer Derby gegen den GAK klar 5:0 durch. Die Vienna gewann in Traiskirchen 3:0.
