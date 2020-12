Frauenfußball: Ein Sieg gegen Serbien und die Hoffnung ist groß

Der Abstand zur Weltspitze ist noch beachtlich, aber reif für die EM sind die Österreicherinnen allemal. Beim 0:3 am Freitag in Frankreich war die ÖFB-Auswahl, Nr. 22 der Welt, gegen die Nr. 3 der Welt chancenlos. Wenn es aber um einen der 15 Startplätze bei der EM 2022 in England geht, ist Österreich noch mitten drin. In den sechs Spielen vor dem 0:3 hat Österreich kein Tor kassiert, alle Pflichtsiege gefeiert und daheim sogar einen Punkt gegen Frankreich geholt.

Der könnte das EM-Ticket bedeuten, wenn am Dienstag in Altach ein Sieg gegen Serbien (18.30 Uhr/live ORF Sport +) gefeiert werden kann. Die neun Gruppensieger sind fix bei der EM – bis dato sind das Deutschland, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Schweden. Österreich ist als Zweiter schon fix im Play-off um die letzten drei Tickets. Mit einem Sieg gegen Serbien kann man diese aber als einer der besten drei Gruppenzweiten vermeiden.