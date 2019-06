Vatikan-Frauen reagieren auf abgebrochenes Skandal-Match in Wien

Die Vorfreude auf das Match war schnell verblasen, denn es wurde noch vor dem Anpfiff beendet. Das geplante Debüt des Frauen-Fußballteams des Vatikan gegen den FC Mariahilf platzte am Samstag und wuchs zu einem kleinen Eklat. Die Gäste-Truppe wollte aus Protest gegen politische Botschaften, die u.a. unter den Trikots der Mariahilf-Spielerinnen steckten, nicht mehr antreten wollte.

Nun hat sich auch die vatikanische Frauenorganisation DiVA ("Frauen im Vatikan") zu dem Vorfall geäußert. "Nach dem hässlichen Vorfall" wolle die Vereinigung ihrer "Missbilligung" und ihrem "Bedauern" Ausdruck verleihen, so das Statement der in einem Verein organisierten Angestellten des Vatikans. Die Vatikan-Spielerinnen hätten sich dazu gezwungen gesehen, die Partie infolge "inopportuner und bedauernswerter" Provokationen einiger ihrer Mitspielerinnen abzusagen, erläutert DiVA. Diese Instrumentalisierung einer sportlichen Begegnung habe nicht nur das gegnerische Team - und damit auch den Vatikan selbst - beleidigt, sondern auch die Idee des Sports an sich geschädigt.