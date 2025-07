Frauen-EM: Machtdemonstration der Titelverteidigerinnen

Die englischen Fußball-Europameisterinnen haben nach dem Auftakt-1:2 gegen Frankreich den vorzeitigen Abschied bei der EM in der Schweiz abgewendet. Am Mittwoch setzte sich England in Zürich gegen die Niederlande mit 4:0 (2:0) durch und schrieb damit eindrucksvoll die ersten drei Punkte an. Am Abend trafen im Parallelspiel noch Frankreich und Wales (21.00 Uhr) aufeinander.