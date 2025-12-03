Fußball

Erstmals seit über 25 Jahren: Frauen-EM 2029 in Deutschland

UEFA announce the UEFA Women's Euro 2029 Host
Deutschland ist der Gastgeber der Frauen-EM 2029. Der DFB setzte sich bei der Wahl gegen Polen und die gemeinsame Bewerbung von Dänemark und Schweden durch.
03.12.25, 16:58
Die Frauen-Fußball-EM findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. Der DFB setzte sich am Mittwoch in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch. 

Frauen-EM 2029 in Deutschland: Erstmals seit über 25 Jahren

Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der WM 2011. Eine Frauen-EM gab es in Deutschland zuvor 1989 und 2001.

Diese EURO war Werbung in eigener Sache

Der DFB hatte in seinem Werben um die Stimmen der UEFA-Delegierten vor allem auf das Versprechen voller, großer Stadien und damit verbunden auch finanziellen Erfolg gesetzt. 

Zumindest eine schwarze Null soll herausspringen, bisher mussten die wirtschaftlichen Verluste einer Frauen-EM stets querfinanziert werden. Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.

