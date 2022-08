Frankfurt-Präsident vor Supercup: "Und dann saufe ich auch daraus"

Mit den Worten: "Wir holen uns dieses blöde Ding einfach - und dann saufe ich auch daraus", zeigte sich Eintracht Frankfurt Präsident Peter Fischer siegessicher für das heutige Supercup-Spiel gegen Champions-League-Sieger Real Madrid. Die Hessen hatten - wie schon in Barcelona im April und in Sevilla im Mai - ausgewählte Gäste zu einer Abendveranstaltung vor dem internationalen Auftritt geladen.

Vorstandssprecher Axel Hellmann erinnerte an die denkwürdige Reise seiner Eintracht durch die Europa League, die Siege in Barcelona und London sowie die Krönung im Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla beinhaltete. "Das sind Gänsehautbilder, die werden bleiben. Das sind Bilder, die wir nie vergessen", sagte Hellmann. Den Supercup-Gegner Real Madrid nannte der Funktionär "einen würdigen Weltklub".