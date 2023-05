Fotofinish zwischen Austria und Rapid um letzte Europacuptickets

Es war am Ende doch kein gutes Wochenende für die beiden größten Wiener Klubs. Rapid verspielte beim 1:1 gegen den LASK noch den Sieg, ebenso die Austria mit dem 1:1 in Klagenfurt. Dazu finden sich die beiden Zweierteams in der 2. Liga in der Abstiegszone.

Zumindest haben die Veilchen den wichtigen vierten Platz noch selbst in der Hand, dieser bringt den Start in der Quali zur Conference League.