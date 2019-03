Formbarometer der ÖFB-Teamspieler vor der EM-Quali

Die ersten wichtigen Aufgaben für das österreichische Fußball-Nationalteam in diesem Jahr stehen bevor. Am Donnerstag geht es im Rahmen der EM-Qualifikation in Wien gegen die Polen, am Sonntag in Haifa gegen Israel. Doch, wie sieht eigentlich die Form der Teamspieler aus?

Ein Überblick über die Wochenend-Einsätze der einberufenen Spieler: