Foda über seinen Star: "Alaba ist auf mehreren Positionen Weltklasse"

David Alaba reiste erst am Dienstag zum Team, kommt für den Test gegen Griechenland daher nicht in Frage. In alter Frische wird er gegen Nordirland und Rumänien in der Nations League benötigt. Seine Position wird auch vom System abhängen, Foda besprach sich diesbezüglich nach dessen Ankunft mit dem Bayern-Star.

Alaba ist ein gefragter Mann, gleich in welche Himmelsrichtungen man blickt. Mit den Bayern hat er zum zweiten Mal die Champions League gewonnen, zudem den Supercup der UEFA in Budapest, darüber hinaus den deutschen Supercup gegen Dortmund. Das Nationalteam sollte er im Idealfall zum Sieg in der Nations-League-Gruppe und bestens vorbereitet zur EURO führen.