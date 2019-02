Flugzeug nachgeahmt: Fußball-Fans nach Spott über Sala verhaftet

Beim Premier-League-Spiel zwischen Southampton und Cardiff City (1:2) sind am Samstag zwei Fußballfans festgenommen worden, die mit einer spöttischen Geste auf den Tod des verunglückten Emiliano Sala anspielten. Die beiden Anhänger des Clubs von Trainer Ralph Hasenhüttl ahmten während des Spiels in Richtung Cardiff-Fans ein Flugzeug nach.

Sie seien von der Polizei festgenommen und befragt worden, teilte Southampton mit. "So ein Verhalten hat keinen Platz in unserem Spiel und wird nicht toleriert", erklärte der Verein und kündigte an, die Fans auszuschließen.