3:1 gewonnen, aber: Die Deutschen überzeugten auch gegen Nordirland nicht
Drei Tage nach dem blamablen 0:2-Start in der Slowakei feierten die Deutschen den ersten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation. Das Heim-3:1 über Nordirland war jedoch hart erarbeitet.
Die Nagelsmann-Elf startete in Köln mit fünf Änderungen in der Startelf, vor allem die Defensive präsentierte sich mit Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum fast völlig verändert. Serge Gnabry krönte einen dominanten Beginn mit der frühen Führung (7.), dann aber kam nur noch wenig. Die Nordiren gingen ebenso engagiert wie effizient zur Sache, Isaac Price bestrafte die zunehmende deutsche Passivität mit einem satten Volley unter die Latte (34.).
Erst am Ende war der Bann gebrochen. Der eingewechselte Nadiem Amiri nach weitem Zuspiel von David Raum machte das 2:1 (69.), nur drei Minuten traf Florian Wirtz aus einem Freistoß (72.). Leader in Gruppe A bleiben aber die Slowaken, die beim 1:0 in Luxemburg erst in der 90. Minute durch Tomas Rigo trafen.
