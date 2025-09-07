Fußball

3:1 gewonnen, aber: Die Deutschen überzeugten auch gegen Nordirland nicht

Wieder ein Kampfspiel für die Deutschen gegen Nordirland
Nach der Blamage in der Slowakei gelang den Deutschen der erste Sieg in der laufenden WM-Qualifikation. Überzeugend war dieser nicht.
07.09.25, 23:06
Drei Tage nach dem blamablen 0:2-Start in der Slowakei feierten  die Deutschen  den ersten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation. Das Heim-3:1 über Nordirland war jedoch hart erarbeitet.

Die Nagelsmann-Elf  startete in Köln mit fünf Änderungen in der Startelf, vor allem  die Defensive präsentierte sich mit Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum fast völlig verändert. Serge Gnabry krönte einen dominanten Beginn mit der frühen Führung (7.), dann aber kam nur noch wenig. Die Nordiren gingen ebenso engagiert wie effizient zur Sache, Isaac Price bestrafte die zunehmende deutsche Passivität  mit einem satten Volley unter die Latte (34.). 

 Erst am Ende war der Bann gebrochen. Der eingewechselte Nadiem Amiri nach weitem Zuspiel von David Raum machte das 2:1 (69.), nur drei Minuten traf  Florian Wirtz aus einem  Freistoß  (72.). Leader in Gruppe A bleiben aber die Slowaken, die beim 1:0 in Luxemburg  erst in der 90. Minute durch Tomas Rigo trafen.

