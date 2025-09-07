3:1 gewonnen, aber: Die Deutschen überzeugten auch gegen Nordirland nicht

Drei Tage nach dem blamablen 0:2-Start in der Slowakei feierten die Deutschen den ersten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation. Das Heim-3:1 über Nordirland war jedoch hart erarbeitet.

Die Nagelsmann-Elf startete in Köln mit fünf Änderungen in der Startelf, vor allem die Defensive präsentierte sich mit Waldemar Anton, Robin Koch und David Raum fast völlig verändert. Serge Gnabry krönte einen dominanten Beginn mit der frühen Führung (7.), dann aber kam nur noch wenig. Die Nordiren gingen ebenso engagiert wie effizient zur Sache, Isaac Price bestrafte die zunehmende deutsche Passivität mit einem satten Volley unter die Latte (34.).