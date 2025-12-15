Rauswurf in Belgien: Ex-Austria-Trainer ist wieder am Markt

Die beiden österreichischen Profis Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bekommen bei KRC Genk einen neuen Trainer. Der belgische Fußball-Erstligist gab am Montag die Trennung von Thorsten Fink bekannt.

Der 58-jährige Deutsche, von Sommer 2015 bis Februar 2018 Trainer von Austria Wien, musste nach eineinhalb Jahren nun aufgrund mangelnder Erfolge gehen. Genk liegt nach 14 Runden 18 Punkte hinter Tabellenführer Union St. Gilloise auf Platz sieben.