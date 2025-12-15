Rauswurf in Belgien: Ex-Austria-Trainer ist wieder am Markt
Thorsten Fink wurde bei KRC Genk nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis verabschiedet.
Die beiden österreichischen Profis Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger bekommen bei KRC Genk einen neuen Trainer. Der belgische Fußball-Erstligist gab am Montag die Trennung von Thorsten Fink bekannt.
Der 58-jährige Deutsche, von Sommer 2015 bis Februar 2018 Trainer von Austria Wien, musste nach eineinhalb Jahren nun aufgrund mangelnder Erfolge gehen. Genk liegt nach 14 Runden 18 Punkte hinter Tabellenführer Union St. Gilloise auf Platz sieben.
Zuletzt gab es unter Fink in vier Partien drei Niederlagen und ein Remis. In Summe war der Punkteschnitt des Ex-Austria-Trainers mit 1,79 in 73 Spielen aber durchaus solide.
Kommentare